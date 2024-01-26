Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen oyuncu Ozan Güven'in yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

ensonhaber.com

Şiddet iddiasıyal birliktelikleri olaylı bir şekilde biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada yeni gelişme yaşandı.

Rapor hazır

Çelişkilerin giderilmesi talebiyle davanın bugün öğleden sonra görülecek duruşması öncesinde 4 Ocak 2024 tarihli Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından düzenlenen rapor mahkemeye ulaştı.

Anksiyete bozukluğu gelişti

Rapora göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan anksiyete bozukluğu geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi.

Darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz'un vücuduyla ilgili bilgi de verildi

Raporda ayrıca "Vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, 9 Şubat 2022'de yapılan muayenesinde yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden ilk bakışta fark edilmediğine göre yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı, organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği" kaydedildi.

Bugünkü duruşmada rapora karşı tarafların beyanları alınacak.