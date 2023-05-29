Ozan Güven'in yeni tarzı Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine şiddet suçundan yargılanan oyuncu Ozan Güven, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun zamandır ekranlarda yok.

Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, oy kullanmak için geldiği üniversitede görüntülendi.

Saçları uzattı

Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi.

Ozan Güven uzun saçlı imajıyla dikkat çekti