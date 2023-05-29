Ozan Güven'in yeni tarzı
ensonhaber.com

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun zamandır ekranlarda yok.

Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, oy kullanmak için geldiği üniversitede görüntülendi.

Ozan Güven'in yeni tarzı

Saçları uzattı

Oyunu kullanan oyuncu Ozan Güven, "Hayatınız çok zor bu kadar kalabalıkla" diyen bir vatandaşa, "Hepiniz şahitsiniz oyumu kullandım" şeklinde cevap verdi.

uzun saçlı imajıyla dikkat çekti