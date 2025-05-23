Haber Merkezi

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen 90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Ozan Orhon, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, yıllar önce kazandığı parayı birikim yapamadığını dile getirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Orhon, “Geçmişte pişman olduğunuz şeyler var mı?” sorusuna “Çok var ama geçmişte bırakmak lazım. Tabii. Gençliğin verdiği heyecanla musluk hep akıyor zannediyorsun ama akmıyor. Onu iyi değerlendirmek lazım. Birikim yapmazsan, ileride sıkıntı yaşayabilirsin.” diye cevap verdi.

Arabesk ve fantezi müziğin ünlü isimlerinden asker arkadaşı Emrah’ı örnek gösteren Ozan Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü:

EN GÜZEL ÖRNEK EMRAH

“En büyük örneği asker arkadaşım Emrah’tır. ‘Varyemez’. Akıllılık yaptı, güzel yatırımlar yaptı. Her sanatçının başarılı olduğu dönemde yatırım yapması lazım. Bizim piyasa nankör. Elden ayaktan düştüğünde kimse suratına bakmaz.”