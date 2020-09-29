Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat nereli?

Fenerbahçe'nin oyuncusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile nişanlandı. 'Rojin Haspolat kimdir?' merak konusu oldu. İşte 'Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat kimdir?' sorusunun cevabı...

Sevgilisi Rojin Haspolat'a geçtiğimiz ay evlilik teklifi eden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, dün akşam Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Ozan Tufan ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanan Rojin Haspolat'ın kim olduğu, oldukça merak ediliyor.

Ozan Tufan'ın nişanlandığını öğrenenler, 'Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Hapolat nereli?' araştırması yapıyor.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, sade bir törenle nişanlandı VİDEO

İşte Ozan Tufan'ın yeni nişanlısı Rojin Haspolat'ın hayatı ve nereli olduğu...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın nişanlısı Rojin Haspolat, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. 24 yaşındaki Rojin Haspolat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat, Eğlence ve Medya Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

ROJİN HASPOLAT'IN KARİYERİ

Rojin Haspolat, Doğan Dergi Grubu'na bağlı ELLE Magazin dergisinde Moda Stilisti Yardımcısı görevi ile kariyer hayatına henüz öğrenciyken giriş yaptı.

Stajını Harper's Bazaar dergisinde yapan Rojin Haspolat, mezuniyetinin ardından, "Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bireysel özgürlüklerin müzakere edilmediği bir yaşam idealine katkı sağlamak amacı ile kurulduğu" belirtilen Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği'nde 7 ay çalıştı.

Son olarak 1 buçuk yıla yakın bir süre boyunca Bebekler ve Çocuklar İçin Uluslararaısı Sanat Festivali Atta Festival'de direktör yardımcılığı görevini yürüten Rojin Hapolat, yardımseverliği ile de dikkat çeken bir isim.





ROJİN HASPOLAT VE OZAN TUFAN'IN YAPTIĞI YARDIMLAR

Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile birlikte yaptığı yardımlarla öne çıktı.

Rojin Haspolat, Diyarbakır Silvan'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Sorumluluk Projesi'ne Çınar Kılıçkaya köyü ortaokulu kapsamında yardımda bulundu.

Van Bahçesaray Güneyyamaç Şehit Uzman Çavuş Faik Balcı İlkokulu'nda yardıma muhtaç çocuklara, nişanlısı Ozan Tufan ile birlikte destek oldu.