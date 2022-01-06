Özcan Deniz'den sevgilisine maddi yardım

Özcan Deniz, genç aşkına maddi ve manevi her anlamda destek oluyor.

Oğlu Kuzey'in annesi eski eşi Feyza Aktan’dan 2019’da boşanan Özcan Deniz, kendisine 23 yaş küçük sevgili buldu.

Modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz gün birlikte yakalanan ikilinin aşkları, doludizgin devam ediyor. Oğlunun velayetini kaybetmenin üzüntüsünü genç aşkıyla atlatmaya çalışan Özcan Deniz, sevgilisi için ne yapacağını şaşırdı.

SEVGİLİSİ İÇİN PARAYA ACIMADI

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, genç sevgilisinin kariyer planlamasına el attı. Daha önce rol aldığı bir projenin stil danışmanlığını Samar Dadgar’a yaptıran Deniz, şimdi de modacı aşkının 2015 yılında kurduğu markasını büyütmek için düğmeye bastı.

Deniz’in, sevgilisine ofis tutup kadro oluşturmasına yardım ettiği öğrenildi. Aşkı için maddi ve manevi tüm desteği veren Özcan Deniz’in, bu jestiyle sevgilisi Samar Dadgar’ı mutluluktan havalara uçurduğu söyleniyor. Genç modacı, şimdilerde yeni tasarımlarını Türkiye’de görücüye çıkarıyor.