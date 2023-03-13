Özcan Deniz, 24 yaş küçük eşiyle romantik pozlar verdi 24 yaş küçük sevgilisiyle 1,5 ay önce hayatını birleştiren Özcan Deniz, Dubai'de poz verdi.

Ünlü şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Özcan Deniz, eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra 1,5 yıldır birlikte olduğu modacı Samar Dadgar'la 20 Ocak'ta hayatını birleştirdi.

Balayına gittiler

Düğün pozlarıyla günlerce konuşulan taze çift, şimdi de balayında çektirdikleri karelerle gündeme geldi.

Çöle düşen taze çift

Samar ve Özcan Deniz’in çölde verdiği pozlar sosyal medyada damga vuruken binlerce beğeni ve yorum da aldı.

Samar Dadgar, Dubai'deki balayı karelerini "Aşk, arkadaşlar ve çöl tozu" notuyla paylaştı.