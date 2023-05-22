Özcan Deniz: Bazen birilerinin boğazını sıkmak isteriz Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisini dinlemeye gelenlerle sahneden sohbet etti.

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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Olaylı bir şekilde boşanan Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

20 Ocak'ta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ikilinin, sessiz sedasız dünyaevine girdiği ise geçtiğimiz günlerde öğrenilmişti. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli bir pozunu paylaşmış ve şu mesajı yazmıştı:

"Seni seçiyorum"

"Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam."

Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Deniz, şık giyimi ile dikkat çekti.

Eski ve yeni şarkılarını okuyan sanatçı, bir ara efkarlanarak misafirlerle sohbet etti.

Deniz, "Hani bazen çok daralırız, birilerinin boğazını sıkmak isteriz. İşte şarkılar bu zamanlarda devreye giriyor, öyle şeyler yaşadığımız için de bu şarkılar ortaya çıkıyor." dedi.