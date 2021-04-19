Özcan Deniz: Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz

Özcan Deniz: Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve oğlunun velayeti için de Aktan ile karşı karşıya gelen Özcan Deniz, oğlu Kuzey ile kamera karşısına geçti.

"BABAM"

Deniz paylaştığı fotoğraflara, "Birbirimizden ne çok şey öğreniyoruz babam." notunu düştü.

Bazı takipçileri Kuzey'i babası Özcan Deniz'e benzetirken, bazıları da 'Annesinin kopyası' yorumlarını yaptı.

3 SAAT SÜRDÜ

Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a üç yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması, geçtiğimiz ay görülmüştü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulunmuştu. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelenmişti.

ŞİDDET İDDİASI VAR

Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aktan'ın, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ettiği ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer almıştı.