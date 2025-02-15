Özcan Deniz cephesi karıştı: Annesinin evini bastı

Haber Merkezi

Özcan Deniz'in cephesinde sular durulmuyor.

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile kavga etti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.

Bu kararın ardından ise aile üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki göstermiş veDeniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti.

Ancak son gelen gelişmeler, gündeme adeta bomba gibi düştü.

SAMAR DADGAR'IN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın şiddet gördüğüne yönelik iddialar, dün magazin camiasında en fazla konuşulan ve paylaşılan konuların başında yer aldı.

Samar Dadgar'a Deniz'in annesi Kadriye ve kız kardeşi Yurda Deniz'in şiddet uyguladığı, bunun akabinde ise Özcan Deniz'in sessiz kalmadığı iddia edildi.

KORUMA TALEP ETTİ

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal konuya ilişkin magazin kanallarına bazı iddialarda bulundu ve adalet önünde hesap soracaklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden hızla yayınlanan bu açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Müvekkilim Kadriye hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu. Özcan beyin kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız.

ÖZCAN DENİZ AİLESİNİ AYLAR ÖNCE SİLDİ

Özcan Deniz yaz aylarında konser verdiği Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.