Özcan Deniz: Eğlence maskedir

Konserinde hayranlarıyla dertleşen Özcan Deniz, "Her şeyi unutalım" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, konserlerine hız verdi. Deniz, öncek akşam da İstanbul'daki bir mekanda yeniden hayranlarıyla bir araya geldi.

Sevenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşan şarkıcı, dinleyicileriyle sohbet etti.

"UNUTALIM"

Biraz dertli olduğu gözlenen Deniz, “Eğlenmek sadece ‘çıkalım dağıtalım’ demek değildir. Bazen de, ‘çıkalım unutalım’ anlamındadır. Eğlence aslında bir maskedir. Bu akşam işte tam da çıkalım unutalım dediğimiz bir akşam olacak.” dedi.