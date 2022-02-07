Euro
15.52
-0.18%
Dolar
13.57
0.03%
Altın
789.43
0.12%
Borsa
1944
0.00%
Bitcoin
573.858
3.77%
BTXN Coin
33.39
1.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Özcan Deniz: Eğlence maskedir

    Konserinde hayranlarıyla dertleşen Özcan Deniz, "Her şeyi unutalım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özcan Deniz: Eğlence maskedir

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, konserlerine hız verdi.  Deniz, öncek akşam da İstanbul'daki bir mekanda yeniden hayranlarıyla bir araya geldi.

    Sevenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşan şarkıcı, dinleyicileriyle sohbet etti.

    "UNUTALIM"

    Biraz dertli olduğu gözlenen Deniz, “Eğlenmek sadece ‘çıkalım dağıtalım’ demek değildir. Bazen de, ‘çıkalım unutalım’ anlamındadır. Eğlence aslında bir maskedir. Bu akşam işte tam da çıkalım unutalım dediğimiz bir akşam olacak.” dedi.

    Özcan Deniz: Eğlence maskedir #1

    Özcan Deniz: Eğlence maskedir #2


    Görüş Bildir