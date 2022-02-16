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    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi

    Özcan Deniz, kendinden bir hayli küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile Sevgililer Günü'nü romantik bir ortamda kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 00:44
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    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi

    Eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

    Geçtiğimiz ay aşkını sosyal medyadan ilan eden Deniz,  genç aşkı Samar Dadgar ile Sevgililer Günü'nü romantik bir ortamda kutladı.

    MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

    Yeniköy’deki bir restoranda baş başa yemek yiyen Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı.

    Çiftin, koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti.

    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi #1

    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi #2

    DAVAYLA İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

    Eski eşi Feyza Aktan, Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken, Deniz ise eski eşinin üç yaşındaki oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia ederek velayet davası açmış, mahkeme Kuzey'in velayetinin annede kalmasına karar vermişti. Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara teşekkür etmekle yetindi.

    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi #3

    Özcan Deniz genç sevgilisiyle görüntülendi #4


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