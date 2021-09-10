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    Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme

    Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayetin değiştirilmesi davasında tanıklar dinlendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:11
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    Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme

    Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasının üçüncü duruşması görüldü.

    DAVA GİZLİ TUTULDU

    İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada; Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

    TANIKLAR DİNLENDİ

    Duruşmada Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve asistanı tanık olarak dinlenirken, Feyza Aktan’ın kızkardeşleri ile bir arkadaşı da Aktan’ın tanıkları olarak dinlendi.

    2 SAAT SÜRDÜ

    Yaklaşık 2 saat süren duruşma, başka tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında Özcan Deniz ve Feyza Aktan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kardeşleriyle birlikte adliyeden ayrıldı.

    Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında yeni gelişme #1

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