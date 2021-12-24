Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasını, anne Aktan kazandı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2019 yılında oğlunun annesi Feyza Aktan ile olan evliliğini noktaladı.

3 yaşındaki oğulları Kuzey'in velayeti anne Feyza Aktan'a verilirken, Özcan Deniz velayetin değiştirilmesi için konuyu yargıya taşıdı.

Bugün davanın karar duruşması görüldü.

KUZEY ANNESİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Mahkeme çocuğun velayetinin anne Aktan'da kalmasına karar verdi.

Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Aktan avukatıyla çıktı. Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"GÖRÜŞME GÜNLERİM ARTIRILDI"

Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi." dedi.

"İDDİALARIN HEPSİ GERÇEK DIŞI ÇIKTI"

Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise "Açtıkları dava red oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı." diye konuştu.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar VİDEO



"BİTTİĞİNE İNANAMIYORUM, DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"

Feyza Aktan ise "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum." dedi.