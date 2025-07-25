Özcan Deniz ile Murat Soylu düeti! Video sosyal medyada gündem oldu

Son zamanlarda ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Özcan Deniz, yoğun konser maratonuna devam ediyor.

"ÇİN'DEN ÖZCAN DENİZ"

Bir dönem sesiyle dikkat çeken 46 yaşındaki Murat Soylu, Özcan Deniz’e benzeyen sesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Soylu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Çin'den sipariş edilen Özcan Deniz" olarak nitelendirilmişti.

DÜET YAPTILAR

Önceki gün bir mekanda sahne alan Özcan Deniz, Murat Soylu ile sahnesinde düet yaptı. Sesi Özcan Deniz’e benzeyen adamın performansı izleyenleri hayran bıraktı.