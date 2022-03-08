Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef aldı

"Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" diyen Mahsun Kırmızıgül'e Özcan Deniz'den cevap geldi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın şarkıcı Bergen’e hayat verdiği ‘Bergen’ filmiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Önceki gün filmi izlemeden sinema salonundan çıktığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e Özcan Deniz'den yanıt geldi.

Abdullah'ı tebrik eden Deniz, Mahsun Kırmızıgül'le aynı fikirde olmadığını dile getirdi.

"OYUNCU SESLENDİREMEZ"

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Farah Zeynep Abduulah'ın sesini duyunca izlemeden çıktığını ifade ettiği ‘Bergen, filmiyle ilgili Instagram hesabından, “Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum. Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim” sözleriyle eleştirmişti.

"TEBRİKLER FARAH"

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ise, Mahsun Kırmızıgül’ün tam aksi bir fikri savundu. Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bildiğim kadarıyla sadece ‘Farinelli’ filminde sanatçının sesi, teknoloji yardımıyla oluşturulmuştu. Onun dışında tüm biyografik filmlerde oyuncular full performans sergiledi. Yabancılarla aramızdaki fark; oyuncuyu role hazırlarken aynı özeni stüdyoda göstermemek. Ama yine de izlediğimiz bir hikaye, konser değil. Beklenilen; hikayenin doğru aktarılması. Oyuncunun kendisi Bergen ya da Müslüm değilse, onları bir oyuncu canlandırıyorsa olması gereken sesin de oyuncuya ait olmasıdır. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah, zor bir işin altından başarıyla kalkmış. Tebrikler.”

Öte yandan 10 yılı aşkın bir süredir küs olan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül, 2018’de barışmıştı. Deniz’in babası Sadık Deniz’in vefatından sonra sık sık görüşmeye başlayan ikili, aralarındaki buzları eritmişti.