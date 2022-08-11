Özcan Deniz: Mutluluk entelektüel bir seçimdir

Oğlu Kuzey ile tatile çıkan Özcan Deniz, paylaşımında "Mutluluk entelektüel bir seçimdir, herkes bunu başaramaz, senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

50 yaşındaki Deniz'in, şimdilerde kendisinden 22 yaş küçük İranlı bir moda tasarımcısı olan 27 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikteliğini sürdürdüğü biliniyor.

Öte yandan şarkıcı Özcan Deniz ile 30 yaşındaki çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim sürüyor.

Feyza Aktan'a göndermede bulunarak paylaşım yaptı

Oğlu Kuzey ile tatile çıkan Ankara doğumlu Deniz, çocuğunun velayeti yüzünden Feyza Aktan ile sık sık karşı karşıya geliyor.

Oğlu ile birlikte tatilden kareler paylaşan Özcan Deniz, Kuzey ile çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Deniz, paylaştığı karelerin altına eski eşi Feyza Aktan'a göndermede bulunarak duygusal bir not düştü.





50 yaşındaki Deniz, şu ifadelere yer verdi:

"Mutluluk en çok sana yakışıyor oğlum"

"Bugün,sen karpuzunu yiyip,kendi kendine şarkı söylerken,suratımda aptal aşık bi gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni. Sonra sordun!

Babaa

Söyle oğlum

Bana yakışıyor mu?

Ne "yakışıyor mu" oğlum!?

Mutluluk

Baba kurban mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır.En çok dasana oğlum.

Sana da baba

"Mutluluk entelektüel bir seçimdir"



Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeye devam ettin..

Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir an'dı..

Evet oğlum; "Mutluluk entelektüel bir seçimdir" Herkes bunu başaramaz...

"Baban zaman zaman "mutluluk düşmanları"na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi"



Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya...

Herkese, her şeye inat sana en çok yakışanı yap ve hep mutlu ol...

Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşaa etme! Baban zaman zaman "mutluluk düşmanları"na bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi..

Tabii ki artık bu "fırsat" kimseye bir daha verilmeyecek!

Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum... Mutluluğumuza."