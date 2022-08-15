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    Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle tatilde

    Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar ile Kuzey’in yakınlığı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:28
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    Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle tatilde

    Ünlü şarkıcı Özcan Deniz oğlu Kuzey’in annesi Feyza Aktan’dan 2019’da olaylı bir şekilde boşanmıştı. Deniz, boşanma sonrasında açtığı velayet davasını da kaybetmişti.

    Deniz önceki gün kiraladığı lüks yatta, İranlı sevgilisi modacı Samar Dadgar ve oğluyla görüntülendi.

    Cici anne Samar

    Kuzey’in, kendisiyle yakından ilgilenen Samar Dadgar’ın kucağına yatması ve çok iyi anlaşmaları dikkat çekti.

    Huzuru yerinde olan Özcan Deniz ise sevgilisi ve oğlunun iyi anlaşmasından memnun bir şekilde teknenin arkasında balık tuttu.

     

    Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle tatilde #1

    Özcan Deniz oğlu ve sevgilisiyle tatilde #2


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