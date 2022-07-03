Özcan Deniz: Para uğruna evladımı benden kopartmaya çalışıyorlar

Harbiye'de sahneye çıkan Özcan Deniz, konserde oğlu Kuzey'i yanına alarak, "Ben hiçbir zaman oğlumu, annesinden ayırmaya çalışmadım. Para uğruna evladımı benden kopartmaya çalışıyorlar" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz 15 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Sevenleriyle bir araya gelen Özcan Deniz, şarkılarını seslendirip duygulandıran anlar yaşattı.

Samar Dadgar da geldi



50 yaşındaki Deniz'in kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar da konsere katılmayı ihmal etmedi.





Oğlu ile sahneye çıktı

Diğer yandan ünlü şarkıcı, oğlu Kuzey'i sahneye çıkartttı.

Oğlu için gerekirse kariyerini noktalayabileceğini belirten Deniz, para için evladını kendisinden kopartmaya çalıştıklarını ifade etti.

Eski eşine gönderme yaptı

50 yaşındaki Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a da gönderlemerde bulundu.





Özcan Deniz, konuşmasında şu sözleri kullanarak açıklama yaptı;

"Oğlumun silah olarak kullanılmasını istemiyorum"



"Ben hiçbir zaman oğlumu, annesinden ayırmaya çalışmadım. Sadece oğlumun silah olarak kullanılmasını istemiyorum ve engellemeye çalışıyorum.

"Her dakikamı oğlumla dolu dolu geçirmek istiyorum"

50 yaşındayım, bu saatten sonra her dakikamı oğlumla dolu dolu geçirmek istiyorum. Şu sahnede yaşadığım tatmini hiçbir zaman yaşamadım. 4 yaşındaki oğlum beni alkışlarla izliyor.

"Kendimi aklamalıydım"

Düşünsenize karşınızda bir şey yapmadığım halde yapmış gibi gösteren biri var. Ben de kendimi savunmak için tişörtümü yırttığı videoyu paylaşmalıydım. Biz bunu misilleme olarak yaptık. Kendimi aklamalıydım.

"Tişört olmasa yüzüm, gözüm parçalanacaktı"

Hani bir laf vardır kalabalıkta şekil yapanın, tenhada özrü kabul edilmez. Çocuğu okula göndermemiş. Okuldan öğretmen aradı "Derse 5 dakika var sizi bekliyoruz" diye. Kapıyı çalınca bana saldırmaya başladı. Beni tokatladı. Tişört olmasa yüzüm, gözüm parçalanacaktı. Ben bu durum için bile gidip rapor almadım.

"Bütün hayatımı ve birikimimi oğlum için masaya sürdüm"

30 yıllık kariyerim bu saatten sonra nereye gidecekmiş, ne olacakmış önemli değil. Bütün hayatımı ve birikimimi oğlum için masaya sürdüm. Her şeyi kaybedebilirdim. Karşı taraf ise hiçbir şeyi masaya sürmedi. Delili olmayan dava, 6 ay sürdü. Neyse ki beraat ettim. Kaybetseydim Türkiye’nin bakışı çok farklı olurdu. Kendimi anlatmaya çalışana kadar ‘Bay bay Özcan Deniz’ olurdum.





"Bugün 'Kariyerini noktala' deseniz, evladım içinse noktalarım"



Karşımda bir genç anne, bir kadın var. O yüzden bu durum onu güçlü kılıyor. Daha hassas davranmam, daha dengeli davranmam gerekiyor. Çocuğum var, annesi var, anlatamayacağım durumların içine düşmem riski var, izah edemeyeceğim bir kitleyle karşılaşmam durumum var. Boğulabilirim, yakılabilirim, yok edilebilirim. Bu durumlar daha önce yaşandı. Şu an film çekmem gereken bir zaman ama çocuğuma vakit ayırıyorum. Bugün 'Kariyerini noktala' deseniz, evladım içinse noktalarım. Stop düğmesine anında basarım. Umurumda değil, bir kazanç elde etmeye çalışmıyorum. 10, 15, 20 yılım kaldı ya da kalmadı.

"Para uğruna e vladımı benden kopartmaya çalışıyorlar"

Evladıma ilgili geçireceğim günler sayılı ve bunu kimseye kurban ettirmek istemiyorum. Çocuk için de yazık, benim için de yazık. Evladımı benden kopartmaya çalışıyorlar. Hem de şöhret ve para uğruna! Üstünde tepişen menajerler, basın danışmanları var. 'Bu düzenin içinden oğlumu nasıl kurtarırım?' diye iki senedir gecem, gündüzüm berbat geçti."



