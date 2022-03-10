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- Özcan Deniz, sahnede yemin etti
Özcan Deniz, sahnede yemin etti
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 10:16
- Güncelleme : 10.03.2022 - 10:17
Eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı darp etti iddiasıyla yargılanan şarkıcı Özcan Deniz, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahneye çıktı.
Özcan Deniz, 800 kadın hayranına döktü. Şiddet davasından 8 Mart sabahı beraat ettiğini söyleyen Özcan Deniz, “Oğlumun velayetini istediğim için beni yıldırmak istediler” dedi.
"YEMİN EDİYORUM"
Özcan Deniz şöyle konuştu: "Oğlumun velayetini istediğim için beni yıldırmak istediler. Şiddet benim karakterimle, kişiliğimle bağdaşmaz. Bunun altından kalkmak, temizlemek ve anlatmak bile çok zor. İçinde şüphe olanlara söylüyorum; yemin ederim ki, hiçbir şey yapmadım.
Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğramış, bunları görmüş bir çocuk ve dört kız kardeşini büyütmüş bir babayım.
"KONUYU DAHA UZATMAYACAĞIM"
O yüzden çok büyük, ağır bir haksızlığa uğradım. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum. Daha da bu konuyu uzatmayacağım."