Özcan Deniz, sahnede yemin etti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, hakkında çıkan iddialarla ilgili kadın hayranlarına içini döktü.

Eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı darp etti iddiasıyla yargılanan şarkıcı Özcan Deniz, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahneye çıktı.

Özcan Deniz, 800 kadın hayranına döktü. Şiddet davasından 8 Mart sabahı beraat ettiğini söyleyen Özcan Deniz, “Oğlumun velayetini istediğim için beni yıldırmak istediler” dedi.

"YEMİN EDİYORUM"

Özcan Deniz şöyle konuştu: "Oğlumun velayetini istediğim için beni yıldırmak istediler. Şiddet benim karakterimle, kişiliğimle bağdaşmaz. Bunun altından kalkmak, temizlemek ve anlatmak bile çok zor. İçinde şüphe olanlara söylüyorum; yemin ederim ki, hiçbir şey yapmadım.

Her şeyden öte annesi gözü önünde şiddete uğramış, bunları görmüş bir çocuk ve dört kız kardeşini büyütmüş bir babayım.

"KONUYU DAHA UZATMAYACAĞIM"

O yüzden çok büyük, ağır bir haksızlığa uğradım. Ama bana bu haksızlığı yapan kişiyi affediyorum. Daha da bu konuyu uzatmayacağım."



