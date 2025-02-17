Özcan Deniz sessizliğini bozdu: Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır

Haber Merkezi

Özcan Deniz'in aile sorunları, gündemden düşmüyor.

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile kavga etti ve tüm iş birliğini sonlandırdığını açıkladı.

Öyle ki Deniz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sadece ağabeyine değil tüm aile üyelerine de rest çekti.

Bu kararın ardından ise aile üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

İLGİLİ HABER Özcan Deniz cephesi karıştı: Annesinin evini bastı

ŞİDDET OLAYLARI ORTALIĞI AYAĞI KALDIRDI

Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki göstermiş ve Deniz'in eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti.

Ancak son gelen gelişmeler, gündeme adeta bomba gibi düştü.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Yurda Güler'in, Samar Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edildi.

ANNESİ KORUMA TALEP ETTİ, ÖZCAN DENİZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, konuya ilişkin magazin kanallarına bazı iddialarda bulundu ve adalet önünde hesap soracaklarını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir ayet paylaştı.

"HANİ O İNKAR EDENLER..."

Özcan Deniz de Instagram hesabından Enfal Suresi'nin 30. ayetinden bir kısmını paylaşarak annesine yanıt verdi:

Hani o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır.

ÖZCAN DENİZ, AİLESİNİ AYLAR ÖNCE SİLDİ

Özcan Deniz, yaz aylarında konser verdiği Alaçatı sahnesinin ardından yılların birikimiyle peş peşe duygusal paylaşımlar yaptı ve Sezen Aksu’nun Ahdım Olsun şarkısı eşliğinde ailesiyle bağlarını kopardığını, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti.