Özcan Deniz, sosyal medyadan isyan etti: 'Çocuğumu babasız bırakmak istiyor'

Ailesiyle yaşadığı problemlerle yıllardır magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili yaptığı son sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha gündemi sarstı.

Özcan Deniz, mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz’e sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük, sana geri dönsün" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncunun son paylaşımı:

"KÖTÜLÜK PEŞİNDESİN"

"Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin. "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile maddi sebeplerden dolayı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Ardından peş peşe imalı mesajlar paylaşan ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.