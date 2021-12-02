Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında tanıklar dinlendi

Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada, iki tarafın tanıkları iddialarıyla ağızları açık bıraktı.

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti arasındaki gerilim bitmiyor.

Sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Davanın bugün görülen son duruşmasında Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve Feyza Aktan'ın kardeşi tanık olarak dinlendi.

FEYZA' NIN KARDEŞİ KONUŞTU: 'ERKEK Mİ GÖRMEK İSTİYORSUN' DEYİP DARBETTİ

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan ifadesinde, "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı iterek duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştuğunu duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'Sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'Erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darbetmeye başladı.





"FEYZA'NIN YALVARIŞLARINI DUYDUM"

Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'Sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darbedildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler." dedi.

"ÇOCUĞU DOĞURUP BİZE VERECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz de tanık olarak verdiği ifadesinde, "2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'Çocuğu doğurup, size vereceğim' deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza Hanım hamileyken nikah da olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip, orada doğum yapmak istiyordu. 'Çocuğu doğurup size vereceğim' diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı." dedi.

"FEYZA ÖZCAN'LA EVLİYKEN KENDİNE ZARAR VERİYORDU"

Göcek'teki olayda yanlarında olmadığını söyleyen Ercan Deniz, "Feyza annesini darbetmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza Hanım da herhangi bir darp, cebir izi yoktu." diye konuştu.

Avukatların sorusu üzerine Ercan Deniz, "Feyza Hanım'ın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu." dedi.

"KENDİ KENDİNE TOKAT ATIYORDU"

Güvenlik görevlisi Ergün Çetin ise 20 yıldır Deniz Ailesi ile çalıştığını belirterek, "Bugüne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza Hanım'ın kendi kendini darbettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da arasında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"İFTİRA OLDUĞUNU ANLAYACAKSINIZ"

Duruşma çıkışında Ercan Deniz, basın mensuplarının sorusu üzerine, "Davada neler olacağını şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün. Biraz da ateşliydi ondan dolayı gelmedi." dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Feyza Aktan'ın şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçesinde eski eşi Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde kendisine tokat attığını, yara bere izinin kalmadığını, o zaman pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Özcan Deniz'in 2018 yılında Göcek'te de kendisini dövdüğünü, o zaman da şikayetçi olmadığını belirten Feyza Aktan, üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiğini öne sürdüğü anlatıldı. İddianamede, Özcan Deniz'in "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.