Özcan Deniz, yaşadığı aile sorunları hakkında konuştu

Haber Merkezi

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.

Dizi setinde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Deniz, sağlığına kavuşur kavuşmaz konserlerine geri döndü.

Rahatsızlığının ardından ilk kez Azerbaycan’da görüntülenen Özcan Deniz, Bakü’deki konseri öncesinde gazetecilere sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim.” demişti.

"ESKİSİ GİBİ ROMANTİK BAKMIYORUM"

Özcan Deniz, Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Ailesiyle yaşadığı sorunlara dair konuşmak istemediğini belirten Deniz; "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum.

Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Gazetecilerini "Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusuna ise Özcan Deniz; "Bilmem, hayat" yanıtını vererek konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini dile getirdi.