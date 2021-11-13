Özcan Deniz'den Feyza Aktan yorumu: Konu yargıda

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Özcan Deniz "Konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz" dedi.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan Özcan Deniz'e, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı velayet krizi soruldu.

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermek istemedi.

"KONU YARGIDA"

Pek çok kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil" dedi.

EŞİ TARAFINDAN TOKATLANDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yapmış, çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

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