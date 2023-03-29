Özcan Deniz'e ölüm tehditi Eşi Samar Dadgar ile Sarıyer'deki lüks bir sitede oturan Özcan Deniz, ev sahibiyle karakolluk oldu.

ensonhaber.com

2023 Ocak'ta İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturan ve yeni balayından dönen ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, ev sahibiyle başı derde girdi.

Evine habersiz gelen ev sahibiyle tartışan Özcan Deniz karakolluk oldu.

Deniz'in bahçesinde bir tadilat yapmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini talep etti.

Silahla tehdit

Özcan Deniz, aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı tehdit etti.

"Ölmeyi hak ediyorsun"

İddiaya göre; ev sahibi Özcan Deniz'e, "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al." gibi tehditler savurdu.

Deniz ve eşinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.