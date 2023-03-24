Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen eski eşi Feyza Aktan'a para cezası Özcan Deniz'i çocuğunu almaya gittiği sırada tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Feyza Aktan, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

DHA

Şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in okula gitmediğini öğrendi ve eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti.

Eski eşini karşısında gören Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz’e tokat attı ve tişörtünü yırttı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

"Pişman değilim"

Velayet için savaş veren çiftin dava dosyasına giren görüntülerin üzerine bir açıklama yayınlayan Feyza Aktan, pişman olmadığını söyledi.

Aktan, “Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım.” dedi.

Dava sonuçlandı

Yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddet davasından bugün sonuç çıktı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan katılmadı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde Özcan Deniz'in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak darbettiği ve tişörtünü yırttığı kaydedildi.

"Yazıklar olsun hayvan herif"

Mütalaada, diğer sanık Eda Aktan'ın ise Özcan Deniz'e hitaben "Yazıklar olsun hayvan herif" şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Sanık avukatı mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarini talep ederiz." dedi.

Para cezası verildi

Mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı "Basit yaralama" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Feyza Aktan'ı "Mala zarar verme" suçundan 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ı ise "Hakaret" suçundan 2 bin 610 lira adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.