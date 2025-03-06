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Son dönemde ağabeyiyle ilişkisi bozulmuş olan Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Ünlü sanatçı, artık tek yakın ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etmişti.

Sarıyer’deki evinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan ünlü şarkıcı, ifade verdikten sonra sosyal medyadan ailesini tamamen sildiğini belirterek şoke etmişti.

Ünlü şarkıcının ağabeyi Ercan Deniz ise misillemede bulundu ve TV8'deki Gel Konuşalım programına katıldı.

"KAÇACAK"

Ağabey Deniz, kardeşi için "Önce bankadaki borcunu ödesin. Benim hakkımda da orada burada konuşmasın yeter. İngiltere'ye kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor. Eşi zaten Londra'da şu an. Vasiyetimdir Özcan Deniz cenazeme gelmesin." diyerek gündeme geldi.