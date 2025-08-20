Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz’den olay yaratan açıklama: Çocuğuna DNA testi yaptırdık

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmenlik yolunda ilerleyen Özcan Deniz, şu sıralar kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündemde. Deniz'in ailesiyle yaşadığı gerilim bitmek bilmiyor.

Her gün başka bir açıklama yapan aile bireyleri ekran ekran gezmeye başladı. Ünlü sanatçının mahkemelik olduğu abisi Ercan Deniz, dün 'Bi Bakalım' programına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"10 GÜN SONRA HAMİLEYDİ"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ercan Deniz, Özcan Deniz'in fotoğrafını beğenen Feyza Aktan'ı sete çağırdığını belirtti ve şu sözleri ekledi: "Feyza Hanım, Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan, fotoğrafını beğenip onu figüran olarak dizide oynamaya davet etti. 10 gün sonra ise hamile kaldı. Biz de bebeğin gerçekten ondan olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdık."

"YENİ MEZEN EVLADIM MI?"

Özcan Deniz iddiaları sert bir dille yalanladı. Özcan Deniz, paylaşımında şu sözleri dile getirdi: "Zivanadan çıkıp çocuğumu ve annesini diline doladın, şimdi de ne yapıyorsun? İftiralarınla ve hayal gücünle, 7 yaşındaki çocuğumun sosyal ve eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine ve mutluluğuna mı zarar veriyorsun? Şu an annesinin namusuna mı dil uzatıyorsun? Aç kurtların önüne servis ettiğin 'yeni meze tabağım' evladım mı? Annesi mi? Peki, şahsiyet sorunu olanlar ne olacak?"