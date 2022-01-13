Özcan Deniz'in annesi İranlı gelin istemiyor

Özcan Deniz'in, kendinden bir hayli küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamasına ailesi karşı çıktı.

Eski eşi çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz'e huzur yok.

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, çok mutlu olsa da annesini memnun edemedi.

ANNE EVİ TERK ETTİ

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz, ailesini rahatsız etti. Oğlunun İranlı güzelle olmasını istemeyen Kadriye Özcan, oğluna söz geçiremeyince evi terk etti.

Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara aile de dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.