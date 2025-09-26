Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan duygusal paylaşım: "Her zaman bizdik"

Şu sıralar kariyerinden çok ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Özcan Deniz'in dertleri bitmek bilmiyor.

Ailevi sıkıntılar nedeniyle kalp krizi geçiren Deniz'e, en büyük destek ise her zaman eşi Samar Dadgar'dan geldi.

"HER ZAMAN BİZDİK"

Eşinin her zaman yanında olduğunu her fırsatta dile getiren İranlı Samar Dadgar, Özcan Deniz'e olan desteğini bir kez daha sosyal medya üzerinden gösterdi. Dadgar, eşiyle peş peşe fotoğraflar paylaşarak, "Hiçbir zaman sadece sen ya da ben olmadık, her zaman bizdik" sözleriyle duygusal bir mesaj iletti.

Eşiyle olan güçlü bağını vurgulayan Samar Dadgar, bu anlamlı paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum aldı.