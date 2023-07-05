Özcan Deniz'in eşinden bebekli paylaşım Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in genç eşi Samar Dadgar'ın son paylaşıma eklediği emoji kafaları karıştırdı.

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Çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu. Aşıklar geçtiğimiz aylarda hayatlarını birleştirmişti.

Balayına doymayan taze çift, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı. Yazın tadını çıkaran Deniz ve eşi, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi.

Çocuklu aile ve oyuncak emojileri kullandı

Sosyal medyada aktif bir isim olan Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu. Ünlü modacının paylaşımı akıllara hamilelik iddiasını getirse de çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.