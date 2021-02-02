Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan adliyede

Feyza Aktan, 2019 yılında boşandığı ünlü oyuncu Özcan Deniz’in 3 yaşındaki çocuklarının velayetini almak için açtığı davada ifade verdi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, ünlü sanatçının açtığı velayetin değiştirilmesi davası için bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

ERTELENDİ

İstanbul 17. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davalı Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı. Davacı Özcan Deniz ise duruşmaya gelmedi. Yaklaşık yarım saat süren duruşma, delillerin toplanması için ertelendi.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Feyza Aktan, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aktan, "Zaten söyleyecek çok fazla bir şeyim yok, dava devam ettiği için. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla." dedi.

"ÖZCAN ÇOCUĞU ALMAK İSTİYOR"

Velayet davası için geldiğini doğrulayan Aktan, "Özcan Bey çocuğu sizden geri mi almak istiyor?" sorusuna da "Evet" diye yanıt verdi.