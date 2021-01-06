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    Özcan Deniz'in evi yanıyordu

    Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasbetti” diyerek mahkemeye verdiği ev, yanmaktan son anda kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:59
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    Özcan Deniz'in evi yanıyordu

    Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018’de evlenmiş, 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Şarkıcı, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy’deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen kasımda suç duyurusunda bulunmuştu.

    FEYZA EVİ YAKACAKTI

    Feyza Aktan, önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu. Yatarken ısıtıcıları açık unuttu. Koltuklar alev alınca komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

    Özcan Deniz in evi yanıyordu #1

    Özcan Deniz in evi yanıyordu #2

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