Özcan Deniz'in hamile eşi Samar Dadgar'a izin çıkmadı Geçtiğimiz aylarda bebek beklediği iddia edilen ancak konuyla ilgili açıklama yapmayan Samar Dadgar'ın hamileliği doğrulandı.

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Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

22 yaş küçük

51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti.

Yeni gelin Dadgar, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Deniz ile fotoğraflarını paylaşan modacı, gönderisine çocuklu aile ve oyuncak emojileri eklemişti.

Ünlü ismin bu hamlesi akıllara hamilelik iddiasını getirmiş, ancak çiftten resmi bir açıklama gelmemişti.

Snob magazin haberine göre; Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Deniz, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

Özcan doğruladı

Eski eşi Feyza Aktan'dan Kuzey adını verdiği bir oğlu bulunan ünlü ismin konseri sayesinde Samar Dadgar'ın hamileliği de doğrulandı.

Doktorundan izin çıkmadı

Bebek bekleyen eşinin de kendisini dinlemeye geleceği, fakat son dakikada doktorundan izin çıkmaması üzerine Dadgar'ın uçak biletini iptal etmek zorunda kalan Özcan Deniz'in; genç modacıyı İstanbul'da bırakarak Kıbrıs'a geldiği öğrenildi.