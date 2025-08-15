Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Güler açıklama yaptı: "Samar Dadgar'a dava açıyoruz"

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve ailesi arasındaki gerginlik, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Son olarak lüks villa krizi nedeniyle ünlü isim ve eşi Samar Dadgar'dan ardı ardına şaşırtıcı açıklamalar gelmişti.

"KAYNANAM BENİ DÖVDÜ"

Eşinin ailesi tarafından istenmeyen gelin olarak nitelendirilen Samar Dadgar, kaynanası Kadriye Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Magazin basınında büyük yankı uyandıran suçlamaların ardından, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den yeni bir açıklama geldi.

Gürler, yaptığı paylaşımda tüm iddiaları reddederek, dava açtığını duyurdu.

İşte o paylaşım:

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI"

''Samar Dadgar isimli şahsın, annem Kadriye Deniz ve benim hakkımda yaptığı asılsız ve gerçek dışı paylaşım için, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı şikayetçi oluyorum ayrıca kişilik haklarımıza yöneltilen bu haksız saldırıların önlenmesi için de dava açtığımı kamuoyuna bildirmek isterim...''

Gürler'in mesajından hemen sonra ise Özcan Deniz cephesinden bir açıklama geldi.

"BEKLİYORUZ"

Deniz, kardeşinin sözlerine; ''Aç, bekliyoruz. Sen de bekle. Asılsız ve gerçek dışı öyle mi? İyice dingonun ahırına çevirdiniz ortalığı'' şeklinde yanıt verdi.