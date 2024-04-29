Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşına girdi! Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 6 yaşına bastı.

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Şu sıralar reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünyaevine girmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.

Feyza Aktan ile olan evliliği olaylı bir şekilde bitiren Deniz, oğlunun yeni yaşını kutladı.

"Doğum günü çocuğu"

Doğum gününden kareleri, Özcan Deniz'in geçen yıl hayatını birleştirdiği Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştı. Deniz'in eşi Samar Dadgar, kendi sosyal medya hesabından bu kareleri, "Doğum günü çocuğu" notuyla yayınladı.