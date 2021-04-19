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    Özcan Deniz'in Senkron adlı dizisinden görüntüler

    Özcan Deniz'in başrolü eski eşi Feyza Aktan ile paylaştığı 'Senkron' adlı diziden görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:02
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    Özcan Deniz'in Senkron adlı dizisinden görüntüler

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, en son oynadığı dizisi Seni Çok Bekledim'in final kararı almasının ardından yepyeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Deniz'in başrolde yer aldığı dizide, bir süredir gerilim yaşadığı eski eşi Feyza Aktan da rol alıyor.

    ŞİDDET UYGULAYAN BİR ADAMI OYNUYOR

    Diziden görüntüler ortaya çıktı. Deniz, 'Senkron' adlı dizide eşine şiddet uygulayan bir adamı canlandırdı.

    Feyza Aktan, Özcan Deniz'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamış, dava açmıştı.

    Özcan Deniz in Senkron adlı dizisinden görüntüler #1

    Özcan Deniz in Senkron adlı dizisinden görüntüler #2

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