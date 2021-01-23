Özcan Deniz'in şiddet iddialarına yanıtı: Yeni projemin arifesinde yaşanması ayrı bir konu

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddiası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'den şikayetçi oldu.

"POLİSİ ARARSAN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRÜRÜM"

Özcan Deniz'den evli olduğu dönemde şiddet gördüğünü söyleyen Aktan, dava dilekçesinde "Özcan beni 'Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı

.Aktan'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü şarkıcı Özcan Deniz suskunluğunu bozdu ve konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

"YENİ PROJEMİN ARİFESİNDE BUNLARIN YAŞANMASI AYRI BİR KONU"

Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada çıkan, hiçbir dayanağı olmayan, yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi "çamur at izi kalsın" düşüncesiyle ortaya atılmış iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. S¸iddet uygulamadım, eski eşimi maddi ve manevi mağdur etmedim. Yeni bir projemin arifesinde de bunların yaşanması ayrı bir konu" dedi.