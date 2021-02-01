Özcan Deniz'in yeni aşkı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.

Çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz, huzuru yeni sevgilisinde buldu.

26 YAŞINDA

Deniz, İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.

DİZİ REYİTNGLERDE ÇAKILDI

Şu sıralar kötü günler geçiren Özcan Deniz'e bir darbe de seyircisinden geldi. Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim reytinglerde beklenileni vermedi.