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Özcan Deniz'in yeni aşkı
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.
- Haber Merkezi
- 01.02.2021 - 09:44
Çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz, huzuru yeni sevgilisinde buldu.
26 YAŞINDA
Deniz, İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.
DİZİ REYİTNGLERDE ÇAKILDI
Şu sıralar kötü günler geçiren Özcan Deniz'e bir darbe de seyircisinden geldi. Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim reytinglerde beklenileni vermedi.