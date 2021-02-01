Euro
8.8277
-0.65%
Dolar
7.2701
-0.67%
Altın
436.35
0.65%
Borsa
1.473
0%
Bitcoin
243.180
-0.46%
EXEN Coin
17.98
0.00%
12ºC
İstanbul
Puslu güneşli 12 C

    Özcan Deniz'in yeni aşkı

    Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özcan Deniz'in yeni aşkı

    Çocuğunun annesi eski eşi Feyza Aktan ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz, huzuru yeni sevgilisinde buldu.

    26 YAŞINDA

    Deniz, İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte.

    Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın ilişkisinin geçen yaz başladığı iddia ediliyor.

    DİZİ REYİTNGLERDE ÇAKILDI

    Şu sıralar kötü günler geçiren Özcan Deniz'e bir darbe de seyircisinden geldi. Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim reytinglerde beklenileni vermedi.

    Özcan Deniz in yeni aşkı #1

    Özcan Deniz in yeni aşkı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir