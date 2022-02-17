Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'ya hapis talebi

Futbolcu eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetine yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede iki taraf hakkında da hapis cezası istendi.

Mihriban Hurmacı-Özer Hurmacı çifti, geçtiğimiz günlerde şiddet olayıyla magazin gündemine gelmişti.

3 çocuk annesi Mihriban Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma yaşadıklarını ve darbedildiğini iddia etmişti.

İki isim, yaşananların ardından davalık oldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Hurmacı çifti, "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim." diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfredip "Seni bitireceğim." diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi. Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları kaydedildi.

MİHRİBAN HURMACI'NIN 5,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın "Eşe karşı basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

EŞİNE DE 3,5 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

Özer Hurmacı hakkında ise "Eşe karşı basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

MİHRİBAN HURMACI KORUMA KARARINI İHLAL ETTİ

Öte yandan taraflar, birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı. Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi.

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına" ve "iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine" ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi. Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek. Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.