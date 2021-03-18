Özge Borak: Anne olmak isterim

İki evlilik yapan Özge Borak, anne olmak istediğini söyledi.

Oyuncu Özge Borak, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan güzel oyuncu, ‘iki evlilik yapıp bitirdim, olmazsa ayrılırız diye başladığım ilişkiler değildi bunlar. Umarım bir gün ben de anne olurum’ ifadelerini kullandı.

İşte Özge Borak’ın açıklamalarının ara başlıklar...

"İK EVLİLİĞİMDE YURT DIŞI FIRSATINI KAÇIRDIM"

" Yurt dışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı ‘gitmeyeyim ben’ deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum.

O dönem Türkiye’yi yurt dışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurt dışında bir eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu gitmekten vazgeçtim.

"BÜLENT KISKANÇTI"

Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik, yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim. Gitmediğim için pişmanım tabii ki… Gidip geri gelecektim, yurt dışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.





"AYRILDIKTAN SONRA ARKADAŞ KALAMAM"

Biten ilişkilerimin ardından o kişilerle arkadaş olarak devam etmedim. Arkadaşlıksa mesele çok arkadaşım var zaten. Bir şeyler bitiyorsa biz çok iyi arkadaş değildik ki partnerdik. Ayrılıklarımı kavga dövüş şeklinde bitirmedim, konuşup anlaşarak ayrıldım.

"İKİ EVLİLİK YAPTIM"

Hayat boyunca çocukları çok sevdim ve istedim de… Ama tabii ‘bundan vazgeçtim tamamen’ dediğim dönemim de oldu. İki evlilik yapıp bitirdim, olmazsa ayrılırız diye başladığım ilişkiler değildi bunlar. Anne olmak isterim, gizli kapaklı bir şey değil bu, umarım olur."