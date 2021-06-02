Özge Borak: Bir daha evlenmem demiyorum

Özge Borak: Bir daha evlenmem demiyorum

İki kez evlenip boşanan Özge Borak, bir daha evlenmekten korkmadığını söyledi.

Daha önce başından ünlü oyuncular Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile evlilik geçen oyuncu Özge Borak, evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"ÇOCUK İSTEDİM"

Evlilikten yana dilinin yanmadığını söyleyen oyuncu Özge Borak, ''Ben çok çocuk istedim olmadı. Bana göre evlilik resmiyetten, bir imzadan fazlası değil. Hayatta bir daha evlenmem demiyorum.'' dedi.