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- Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim
Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim
Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından hemen her yerde nasıl da kolayca uykuya daldığını gösteren videolarını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 07:21
- Güncelleme : 14.08.2020 - 07:21
Koronavirüs salgını sebebiyle işinden ve çalışma arkadaşlarından ayrılan Özge Borak, bu defa arkadaşlarına duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.
Güzel oyuncu, Instagram’da eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı perşembe gününü boş geçmedi.
HER YERDE UYUYOR
Borak, ‘Uyku videoları serisi’ adını verdiği görüntülerini birleştirdi. Oyuncunun bu görüntülerde uykuya olan düşkünlüğü dikkat çekti.