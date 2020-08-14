Haberler

Magazin Haberleri

Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim

Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından hemen her yerde nasıl da kolayca uykuya daldığını gösteren videolarını paylaştı.