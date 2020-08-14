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    Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim

    Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından hemen her yerde nasıl da kolayca uykuya daldığını gösteren videolarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 07:21
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 07:21
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    Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim

    Koronavirüs salgını sebebiyle işinden ve çalışma arkadaşlarından ayrılan Özge Borak, bu defa arkadaşlarına duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.

    Güzel oyuncu, Instagram’da eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı perşembe gününü boş geçmedi.

    HER YERDE UYUYOR

    Borak, ‘Uyku videoları serisi’ adını verdiği görüntülerini birleştirdi. Oyuncunun bu görüntülerde uykuya olan düşkünlüğü dikkat çekti.

    Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim #1

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