Özge Borak: Ne güzel şey toprakla uğraşmak

Özge Borak: Ne güzel şey toprakla uğraşmak

Özge Borak, evinin bahçesinde mahsul yetiştirmeye başladığı anları, Instagram’dan paylaştı.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Özge Borak, ailesiyle birlikte Avşa Adası'ndaki yazlıklarına çekildi.

"NE GÜZEL ŞEY TOPRAKLA UĞRAŞMAK"

Özge Borak, evinin bahçesinde mahsul yetiştirmeye başladığı anları, Instagram’dan paylaştı.

Çok büyük bir yerinin olmadığını belirten oyuncu, “Babamın saksısında yetişen kavunları ektim. Sebze ve meyveyi dalından koparıp yemek gibisi yok. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım.” notunu düştü.