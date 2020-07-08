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    Özge Borak: Ne güzel şey toprakla uğraşmak

    Özge Borak, evinin bahçesinde mahsul yetiştirmeye başladığı anları, Instagram’dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 15:19
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    Özge Borak: Ne güzel şey toprakla uğraşmak

    Bir süredir ekranlarda görünmeyen Özge Borak, ailesiyle birlikte Avşa Adası'ndaki yazlıklarına çekildi.

    "NE GÜZEL ŞEY TOPRAKLA UĞRAŞMAK"

    Özge Borak, evinin bahçesinde mahsul yetiştirmeye başladığı anları, Instagram’dan paylaştı.

    Çok büyük bir yerinin olmadığını belirten oyuncu, “Babamın saksısında yetişen kavunları ektim. Sebze ve meyveyi dalından koparıp yemek gibisi yok. Ne güzel şey toprakla uğraşmak, bayılırım.” notunu düştü.

    Özge Borak: Ne güzel şey toprakla uğraşmak #1

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