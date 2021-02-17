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    Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi

    Özge Borak, yeni yaşına karlar altında mum üfleyerek girdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:13
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    Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi

    Ünlü oyuncu Özge Borak, yeni yaşını karlar arasında kutladı.

    Özge Borak, karlar altında pastasındaki mumları üflerken farklı versiyonlarda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "BENİM İÇİN HOŞLUK OLDU"

    Kar yağdığı için çok mutlu olan Borak, yayınladığı fotoğraflara “Uzun yıllardır doğum günümde kar yağmamıştı. Benim için hoşluk oldu.” notunu düştü.

    Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi #1

    Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi #2

    Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi #3

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