Özge Borak yeni yaşına karlar altında girdi

Özge Borak, yeni yaşına karlar altında mum üfleyerek girdi.

Ünlü oyuncu Özge Borak, yeni yaşını karlar arasında kutladı.

Özge Borak, karlar altında pastasındaki mumları üflerken farklı versiyonlarda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BENİM İÇİN HOŞLUK OLDU"

Kar yağdığı için çok mutlu olan Borak, yayınladığı fotoğraflara “Uzun yıllardır doğum günümde kar yağmamıştı. Benim için hoşluk oldu.” notunu düştü.