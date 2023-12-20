Meslektaşı Bülent Şakrak'la 2006–2010 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği komedyen Ata Demirer'den 2014'te boşanan Özge Borak, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Katıldığı bir programda, "Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son sekiz yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum.
Artık kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine "Ayıp olmasın diye evlendim" sözleriyle konuşulan Borak, aylar sonra açıklama yaptı.
"Sözlerim çarpıtıldı" dedi
Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi:
Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım.
Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz.
Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim.
Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler...
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