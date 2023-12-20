Özge Borak'tan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine 8 ay sonra açıklama Ata Demirer'den boşandıktan sonra katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yapan Özge Borak, 8 ay sonra "Sözlerim çarpıtıldı" dedi.

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Meslektaşı Bülent Şakrak'la 2006–2010 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği komedyen Ata Demirer'den 2014'te boşanan Özge Borak, açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Katıldığı bir programda, "Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son sekiz yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum.

Artık kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine "Ayıp olmasın diye evlendim" sözleriyle konuşulan Borak, aylar sonra açıklama yaptı.

"Sözlerim çarpıtıldı" dedi

Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi: