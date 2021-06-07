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    Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı

    Özge Gürel, son dönemde popüleritesinin arttığı İtalya’da iki markanın yüzü olarak toplamda 3.5 milyon TL kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:45
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    Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı

    Ünlü oyuncu Özge Gürel’in, rol aldığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor.

    İTALYA'YA GİDİYOR

    Yurt dışına açılan oyuncu, İtalya’da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek.

    HEM İŞ HEM TATİL

    Oyuncunun görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı reklamlar, dijital platformlarda yayınlanacak. Gürel’in iki firmadan toplam 3.5 milyon aldığı öğrenildi. Gürel, çekimlerden sonra Milano ve Roma’da kısa süreli bir tatil yapacak.

    Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı #1Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı #2

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