Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı

Özge Gürel bir haftada 3.5 milyon TL kazandı

Özge Gürel, son dönemde popüleritesinin arttığı İtalya’da iki markanın yüzü olarak toplamda 3.5 milyon TL kazandı.

Ünlü oyuncu Özge Gürel’in, rol aldığı diziler sayesinde yurt dışında da popülerisi artmaya devam ediyor.

İTALYA'YA GİDİYOR

Yurt dışına açılan oyuncu, İtalya’da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü oldu. Gürel, iki markanın çekimleri için eylül ayında bir hafta ülkeye giderek, kamera karşısına geçecek.

HEM İŞ HEM TATİL

Oyuncunun görüntü ve fotoğraflarının yer aldığı reklamlar, dijital platformlarda yayınlanacak. Gürel’in iki firmadan toplam 3.5 milyon aldığı öğrenildi. Gürel, çekimlerden sonra Milano ve Roma’da kısa süreli bir tatil yapacak.