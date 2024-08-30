Özge Özacar 81. Venedik Film Festivali'nde! Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, bu yıl da 81. Venedik Film Festivali'nde zarafetiyle dikkat çekti.

Haber Merkezi

Yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan güzel oyuncu Özge Özacar, 81. kez kapılarını açan 2024 Venedik Film Festivali'ne gitti.

BEYAZLAR İÇİNDE

Ünlü İtalyan markası ile Venedik'e giden güzel oyuncu, kıyafeti ve güzelliğiyle dikkat çekti.

Kuyruklu beyaz uzun bir elbise giyen Özacar, zarafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncuya takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

"GELİNLİK NE ALAKA"

Bazı takipçileri ise Özacar'ın kıyafetini gelinliğe benzettiğini söyleyerek eleştirdi. "Evlendin sandım" "Gelinlik ne alaka" gibi yorumlar yaptı.