Özge Özacar'ın bir hayali var Venedik Film Festivali'nde Jack Nicholson'la tanışan Özge Özacar, hayalini açıkladı.

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Ünlü komedyen Ata Demirer ile oynadığı 'Bursa Bülbülü' filmiyle ünlenen Özge Özacar geçtiğimiz aylarda Venedik Film Festivali'ne gitmişti.

"Psikoloji, gerilim filminde oynamak isterim"

Venedik'te dünyaca ünlü aktör Jack Nicholson ile tanıştığını söyleyen Özacar, "Sohbet etme imkanım oldu. Onunla beraber güzel bir psikoloji, gerilim filminde oynamak güzel olurdu." dedi.

Geçtiğimiz aylarda bir röportaj veren ünlü oyuncu, mesleğiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Oyunculuk kariyerimin sekizinci yılındayım"

"Marmara İletişim mezunuyum, aslen gazetecilik okudum. Üniversitenin ilk yılında tiyatrocu arkadaşlarımın da motive etmesiyle drama dersleri almaya başladım. Bu, benim için bir hobiydi ama son seneye geldiğimde artık o senaryoya çalışmanın, o hikayelerle ilgilenip bir karakter yaratmanın, beni bir haber yazmaktan daha mutlu ettiğini fark ettim. Şimdi buradayım. Aslında oyunculuk kariyerimin sekizinci yılındayım."