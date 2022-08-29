Özge Özder 17 kilo verdi

Özge Özder doğumdan sonra 11 kilo, daha sonrasında da 6 kilo vererek toplamda 17 kilo verdi.

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özder, ikinci evliliğini 2018’de Sinan Güleryüz ile yapmış, Şubat 2021’de de kızı Luna’yı dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu, şu sıralar eşi ve bebeği ile Bodrum’da tatil yapıyor.. Sosyal medyayı aktif kullanan Özder, mayolu karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

17 kilo gitti

Özge Özder hamile kaldığında 52, doğuma girdiğinde 67 kiloydu. İlk etapta 11, sonrasında 6 kilo verdi.